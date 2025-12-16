Незаконные компенсации за аренду номера в гостинице: Верховный Суд подтвердил приговор экс-нардепу Руслану Сольвару

Верховный Суд оставил без изменений решение Апелляционной палаты ВАКС, которым экснардеп приговорён к 3 годам лишения свободы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд подтвердил приговор бывшему народному депутату Руслану Сольвару — 3 года лишения свободы за получение незаконных компенсаций. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Так, Кассационный уголовный суд в составе ВС поддержал позицию прокурора САП, оставил без удовлетворения кассационные жалобы стороны защиты, а приговор Апелляционной палаты ВАКС от 26.08.2024, которым народного депутата VIII созыва Руслана Сольвара признано виновным в незаконном получении компенсации за наем номера в гостинице «Киев», — без изменений.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил законность решения суда.

Как известно, Руслана Сольвара признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти (кроме выборных) сроком на 1 год и со штрафом в размере 8500 гривен. Бывший нардеп в настоящее время находится в СИЗО.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.