Валерія Ярему обрано голову Господарського суду Київської області

У Господарському суді Київської області відбулися збори суддів, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови судової установи.

За результатами таємного голосування головою Господарського суду Київської області обрано суддю Ярему Валерія Анатолійовича.

Відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

