Валерия Ярему избрали председателем Хозяйственного суда Киевской области

В Хозяйственном суде Киевской области состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя судебного учреждения.

По результатам тайного голосования председателем Хозяйственного суда Киевской области избран судья Ярема Валерий Анатольевич.

В соответствии с Законом «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

