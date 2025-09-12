Практика судов
В Винницкой области фермер удерживал работников в трудовом рабстве — отбирал документы и не выплачивал зарплату

14:11, 12 сентября 2025
Будут судить 61-летнего фермера, который удерживал людей в трудовой эксплуатации, отбирал их документы и заставлял работать без оплаты.
В Винницкой области фермер удерживал работников в трудовом рабстве — отбирал документы и не выплачивал зарплату
В Винницкой области, в Хмельницком районе, будут судить 61-летнего фермера, который удерживал людей в трудовой эксплуатации на собственном сельскохозяйственном предприятии. Об этом сообщает полиция региона.

Мужчину разоблачили в июне этого года. Правоохранители освободили четырех потерпевших, которых заставляли работать без оплаты. Во время обысков изъяли вещественные доказательства незаконной деятельности.

Следствие установило, что фермер подыскивал работников среди социально уязвимых людей. Обещая надлежащие условия труда, он вводил их в заблуждение: принуждал к работе без зарплаты, отбирал личные документы под предлогом официального трудоустройства, не возвращал их и ограничивал передвижение, постоянно контролируя выходы с хозяйства.

Подозреваемый обвиняется в вербовке, сокрытии людей, совершенном с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица, а также в торговле людьми, совершенной повторно (ч. 1 и 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Национальная полиция полиция Винница

