Практика судів
  1. В Україні

На Вінниччині фермер утримував працівників у трудовому рабстві — забирав документи і не виплачував зарплату

14:11, 12 вересня 2025
Судитимуть 61-річного фермера, який утримував людей у трудовій експлуатації, відбирав їхні документи та змушував працювати без оплати.
На Вінниччині фермер утримував працівників у трудовому рабстві — забирав документи і не виплачував зарплату
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині у Хмільницькому районі судитимуть 61-річного фермера, який утримував людей у трудовій експлуатації на власному сільськогосподарському підприємстві. Про це повідомляє поліція регіону.

Викрили чоловіка в червні цього року. Правоохоронці звільнили чотирьох потерпілих, яких змушували працювати без оплати. Під час обшуків вилучили речові докази незаконної діяльності.

Слідство встановило, що фермер підшуковував працівників серед соціально вразливих людей. Обіцяючи належні умови праці, він вводив їх в оману: примушував до роботи без зарплати, відбирав особисті документи під приводом офіційного працевлаштування, не повертав їх і обмежував пересування, постійно контролюючи виходи з господарства.

Підозрюваний обвинувачується у вербуванні, переховуванні людей, вчиненому з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, а також торгівлі людьми, вчиненій повторно (ч. 1 та 2 ст. 149 Кримінального кодексу України). 

Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція Вінниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо зарахування у період відбування покарання часу перебування засудженого в установі відбування покарання до обрання запобіжного заходу

У касаційній скарзі захисник вказував, що засудженому не зараховано у строк покарання фактичне відбування ним покарання у виправній колонії та строк обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Видатки з бюджету на Мінцифри збільшили з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – набувають сили зміни до бюджету

Бюджет Мінцифри збільшили вдвічі – зміни до закону про держбюджет на 2025 рік.

На Пленумі ВС дискутували, чи мають справи про санкції та оскарження рішень ВРП і ВККС розподілятися на всіх суддів Великої Палати як доповідачів без спеціалізації

Представники адміністративної юрисдикції, зокрема голова КАС ВС Михайло Смокович заявили, що справи, які Велика Палата розглядає як апеляційна інстанція, повинні розподілятися не лише на суддів-«адміністративників» як доповідачів, а на всіх.

Україна буде просити тимчасово відтермінувати або зменшити свої внески до бюджету ЄС у разі вступу — Роксолана Підласа

У Верховній Раді пояснили, що Україна повинна буде робити свій внесок у бюджет ЄС після вступу, але проситиме його відтермінувати чи зменшити.

Пленум Верховного Суду ухвалив рішення щодо законопроектів про заміну прожиткового мінімуму на орудну величину для розрахунку окладів суддів

Обидва законопроекти запроваджують залежність від Кабміну, адже розмір орудної величини для розрахунку окладів суддів буде встановлюватися за поданням уряду щорічно в бюджеті – Пленум ВС рекомендував законодавцю врахувати його зауваження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду