На Вінниччині фермер утримував працівників у трудовому рабстві — забирав документи і не виплачував зарплату

Судитимуть 61-річного фермера, який утримував людей у трудовій експлуатації, відбирав їхні документи та змушував працювати без оплати.

На Вінниччині у Хмільницькому районі судитимуть 61-річного фермера, який утримував людей у трудовій експлуатації на власному сільськогосподарському підприємстві. Про це повідомляє поліція регіону.

Викрили чоловіка в червні цього року. Правоохоронці звільнили чотирьох потерпілих, яких змушували працювати без оплати. Під час обшуків вилучили речові докази незаконної діяльності.

Слідство встановило, що фермер підшуковував працівників серед соціально вразливих людей. Обіцяючи належні умови праці, він вводив їх в оману: примушував до роботи без зарплати, відбирав особисті документи під приводом офіційного працевлаштування, не повертав їх і обмежував пересування, постійно контролюючи виходи з господарства.

Підозрюваний обвинувачується у вербуванні, переховуванні людей, вчиненому з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, а також торгівлі людьми, вчиненій повторно (ч. 1 та 2 ст. 149 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

