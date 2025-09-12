КСУ: акты органов адвокатского самоуправления не определяют прав и обязанностей граждан

Решения и другие акты органов адвокатского самоуправления нормируют профессиональную деятельность адвокатов и не определяют их прав и обязанностей в понимании частей второй и третьей статьи 57 Конституции Украины и других ее предписаний.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конституционный Суд Украины признал, что решения и другие акты органов адвокатского самоуправления регулируют исключительно профессиональную деятельность адвокатов и не устанавливают прав и обязанностей человека в понимании ст. 57 Конституции Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что дело, которое привело к конституционной жалобе, касалось решения Совета адвокатов Украины «Вопросы организационного обеспечения ведения Единого реестра адвокатов Украины».

Соответствующее решение № 4-р(ІІ)/2025 КСУ принял 10 сентября по делу по конституционной жалобе Вячеслава Плескача относительно соответствия Конституции Украины части третьей статьи 57 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Как указывают в НААУ, согласно этой норме, решения органов адвокатского самоуправления вступают в силу со дня их принятия, если иной срок не предусмотрен решениями.

В жалобе утверждалось, что это положение противоречит ст. 57 Конституции (нормативно-правовые акты, определяющие права и обязанности граждан, должны быть доведены до сведения населения в порядке, установленном законом, иначе они являются недействительными), поскольку позволяет решениям Совета адвокатов Украины вступать в силу немедленно с момента их принятия. Поэтому нарушается конституционное право каждого знать свои права и обязанности. Оспариваемое предписание определяет, что права, свободы и обязанности ограничиваются нормативными актами РАУ без доведения их до сведения адвоката способом, который обеспечивал бы его осведомленность о дате, времени, опубликовании, зафиксированном аутентичном тексте и факте принятия такого нормативного акта.

КС подтвердил, что приобретение статуса адвоката не лишает лицо конституционных прав и свобод. И отношения между адвокатами и органами адвокатского самоуправления должны возникать и развиваться с соблюдением духа корпоративного единства и взаимного уважения. Поэтому органы адвокатского самоуправления должны обеспечивать гласность своей деятельности, в частности открытость и доступность принятых ими решений, которые являются обязательными к исполнению всеми адвокатами.

В то же время акты органов адвокатского самоуправления применимы только к определенному и профессионально обусловленному кругу лиц – адвокатам, которые добровольно выбрали профессию юриста и статус адвоката и, как следствие, должны подчиняться самоуправляемым механизмам регулирования адвокатской деятельности.

И такие акты нормируют профессиональную деятельность адвокатов и не определяют их прав и обязанностей в понимании частей второй и третьей статьи 57 Конституции Украины и других ее предписаний.

В решении КС также отмечается, что дата вступления в силу решений органов адвокатского самоуправления, являющихся нормативными актами, не может предшествовать дню их принятия и опубликования. В случае необходимости должен быть введен переходный период (vacatio legis) для вступления этих актов в силу, что позволит адвокатам приспособить свою деятельность к новому нормативному регулированию.

Учитывая, что в отношении ч. 3 ст. 57 Закона может быть осуществлено конституционно согласованное толкование, а также нет убедительных и достаточных аргументов для признания ее такой, что нарушает конституционные предписания, Конституционный Суд в итоге пришел к выводу, что часть третья статьи 57 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» соответствует Конституции Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.