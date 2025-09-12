Практика судов
  1. В Украине
  2. / Суд инфо

КСУ: акты органов адвокатского самоуправления не определяют прав и обязанностей граждан

14:29, 12 сентября 2025
Решения и другие акты органов адвокатского самоуправления нормируют профессиональную деятельность адвокатов и не определяют их прав и обязанностей в понимании частей второй и третьей статьи 57 Конституции Украины и других ее предписаний.
КСУ: акты органов адвокатского самоуправления не определяют прав и обязанностей граждан
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конституционный Суд Украины признал, что решения и другие акты органов адвокатского самоуправления регулируют исключительно профессиональную деятельность адвокатов и не устанавливают прав и обязанностей человека в понимании ст. 57 Конституции Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что дело, которое привело к конституционной жалобе, касалось решения Совета адвокатов Украины «Вопросы организационного обеспечения ведения Единого реестра адвокатов Украины».

Соответствующее решение № 4-р(ІІ)/2025 КСУ принял 10 сентября по делу по конституционной жалобе Вячеслава Плескача относительно соответствия Конституции Украины части третьей статьи 57 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Как указывают в НААУ, согласно этой норме, решения органов адвокатского самоуправления вступают в силу со дня их принятия, если иной срок не предусмотрен решениями.

В жалобе утверждалось, что это положение противоречит ст. 57 Конституции (нормативно-правовые акты, определяющие права и обязанности граждан, должны быть доведены до сведения населения в порядке, установленном законом, иначе они являются недействительными), поскольку позволяет решениям Совета адвокатов Украины вступать в силу немедленно с момента их принятия. Поэтому нарушается конституционное право каждого знать свои права и обязанности. Оспариваемое предписание определяет, что права, свободы и обязанности ограничиваются нормативными актами РАУ без доведения их до сведения адвоката способом, который обеспечивал бы его осведомленность о дате, времени, опубликовании, зафиксированном аутентичном тексте и факте принятия такого нормативного акта.

КС подтвердил, что приобретение статуса адвоката не лишает лицо конституционных прав и свобод. И отношения между адвокатами и органами адвокатского самоуправления должны возникать и развиваться с соблюдением духа корпоративного единства и взаимного уважения. Поэтому органы адвокатского самоуправления должны обеспечивать гласность своей деятельности, в частности открытость и доступность принятых ими решений, которые являются обязательными к исполнению всеми адвокатами.

В то же время акты органов адвокатского самоуправления применимы только к определенному и профессионально обусловленному кругу лиц – адвокатам, которые добровольно выбрали профессию юриста и статус адвоката и, как следствие, должны подчиняться самоуправляемым механизмам регулирования адвокатской деятельности.

И такие акты нормируют профессиональную деятельность адвокатов и не определяют их прав и обязанностей в понимании частей второй и третьей статьи 57 Конституции Украины и других ее предписаний.

В решении КС также отмечается, что дата вступления в силу решений органов адвокатского самоуправления, являющихся нормативными актами, не может предшествовать дню их принятия и опубликования. В случае необходимости должен быть введен переходный период (vacatio legis) для вступления этих актов в силу, что позволит адвокатам приспособить свою деятельность к новому нормативному регулированию.

Учитывая, что в отношении ч. 3 ст. 57 Закона может быть осуществлено конституционно согласованное толкование, а также нет убедительных и достаточных аргументов для признания ее такой, что нарушает конституционные предписания, Конституционный Суд в итоге пришел к выводу, что часть третья статьи 57 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» соответствует Конституции Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КСУ адвокат

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался о зачислении в период отбывания наказания времени пребывания осужденного в учреждении отбывания наказания до избрания меры пресечения

В кассационной жалобе защитник указывал, что осужденному не зачтено в срок наказания фактическое отбывание им наказания в исправительной колонии и срок избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расходы из бюджета на Минцифры увеличили с 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – вступают в силу изменения в бюджет

Бюджет Минцифры увеличили вдвое – изменения в закон о госбюджете на 2025 год.

На Пленуме ВС дискутировали, должны ли дела о санкциях и обжаловании решений ВСП и ВККС распределяться на всех судей Большой Палаты в качестве докладчиков без специализации

Представители административной юрисдикции, в частности председатель КАС ВС Михаил Смокович, заявили, что дела, которые Большая Палата рассматривает как апелляционная инстанция, должны распределяться не только на судей-«административщиков» в качестве докладчиков, а на всех.

Украина будет просить временно отсрочить или уменьшить свои взносы в бюджет ЕС в случае вступления – Роксолана Пидласа

В Верховной Раде объяснили, что Украина должна будет делать свой взнос в бюджет ЕС после вступления, но будет просить его отсрочить или уменьшить.

Пленум Верховного Суда принял решение по законопроектам о замене прожиточного минимума на орудийную величину для расчета окладов судей

Оба законопроекта вводят зависимость от Кабмина, ведь размер орудийной величины для расчета окладов судей будет устанавливаться по представлению правительства ежегодно в бюджете – Пленум ВС рекомендовал законодателю учесть его замечания.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду