В Ивано-Франковске двое пьяных парней 17 и 22 лет избили военного Нацгвардии

В центре города двое нетрезвых парней напали и избили военнослужащего во время патрулирования города.

В Ивано-Франковске двое жителей Яремче 17 и 22 лет напали на военнослужащего Национальной гвардии во время патрулирования города. Об этом сообщает полиция региона.

По данным полиции, парни вели себя агрессивно в центральной части города — цеплялись к прохожим, ругались и игнорировали замечания гвардейцев. Впоследствии они устроили конфликт с военнослужащими. Одного из нацгвардейцев повалили на землю и нанесли ему многочисленные удары.

Правоохранители задержали нападавших и доставили их в районное управление полиции. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего 25-летнего военнослужащего доставили в больницу. Медики диагностировали у него телесные повреждения.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следователи сообщили одному из фигурантов о подозрении.

