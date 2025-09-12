Практика судов
  1. В Украине

В Ивано-Франковске двое пьяных парней 17 и 22 лет избили военного Нацгвардии

12:10, 12 сентября 2025
В центре города двое нетрезвых парней напали и избили военнослужащего во время патрулирования города.
В Ивано-Франковске двое пьяных парней 17 и 22 лет избили военного Нацгвардии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ивано-Франковске двое жителей Яремче 17 и 22 лет напали на военнослужащего Национальной гвардии во время патрулирования города. Об этом сообщает полиция региона.

По данным полиции, парни вели себя агрессивно в центральной части города — цеплялись к прохожим, ругались и игнорировали замечания гвардейцев. Впоследствии они устроили конфликт с военнослужащими. Одного из нацгвардейцев повалили на землю и нанесли ему многочисленные удары.

Правоохранители задержали нападавших и доставили их в районное управление полиции. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего 25-летнего военнослужащего доставили в больницу. Медики диагностировали у него телесные повреждения.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следователи сообщили одному из фигурантов о подозрении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция военные Ивано-Франковск военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На Пленуме ВС дискутировали, должны ли дела о санкциях и обжаловании решений ВСП и ВККС распределяться на всех судей Большой Палаты в качестве докладчиков без специализации

Представители административной юрисдикции, в частности председатель КАС ВС Михаил Смокович, заявили, что дела, которые Большая Палата рассматривает как апелляционная инстанция, должны распределяться не только на судей-«административщиков» в качестве докладчиков, а на всех.

Украина будет просить временно отсрочить или уменьшить свои взносы в бюджет ЕС в случае вступления – Роксолана Пидласа

В Верховной Раде объяснили, что Украина должна будет делать свой взнос в бюджет ЕС после вступления, но будет просить его отсрочить или уменьшить.

Пленум Верховного Суда принял решение по законопроектам о замене прожиточного минимума на орудийную величину для расчета окладов судей

Оба законопроекта вводят зависимость от Кабмина, ведь размер орудийной величины для расчета окладов судей будет устанавливаться по представлению правительства ежегодно в бюджете – Пленум ВС рекомендовал законодателю учесть его замечания.

Студенты колледжей, которые начали обучение после 25 лет, и студенты с академотпусками могут потерять право на отсрочку – комитет согласовал законопроект

Комитет по нацбезопасности указал, что принятие законопроекта будет способствовать тому, чтобы получение образования не использовали как способ уклонения от мобилизации.

Государственная судебная администрация проверит всех военнообязанных в аппаратах судов и ситуацию с их «бронированием»

Проверка военнообязанных в судах и в органах судебной власти продлится с сентября по декабрь.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду