У Івано-Франківську двоє п’яних хлопців 17 і 22 років побили військового Нацгвардії

12:10, 12 вересня 2025
У центрі міста двоє нетверезих хлопців напали та побили військовослужбовця під час патрулювання міста.
В Івано-Франківську двоє мешканців Яремчі 17 та 22 років напали на військовослужбовця Національної гвардії під час патрулювання міста. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними поліції, хлопці поводилися агресивно в центральній частині міста — чіплялися до перехожих, лаялися та ігнорували зауваження гвардійців. Згодом вони влаштували конфлікт із військовими. Одного із нацгвардійців повалили на землю та завдали йому численних ударів. 

Правоохоронці затримали нападників та доставили їх до районного управління поліції. Обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Постраждалого 25-річного військовослужбовця доставлено до лікарні. Медики діагностували в нього тілесні ушкодження.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 296 ( Хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили одному з фігурантів про підозру.

