АМКУ обязал банки четче информировать клиентов об условиях кешбэк-программ

Антимонопольный комитет Украины 11 сентября предоставил обязательные к рассмотрению рекомендации десяти банкам по недопущению введения клиентов в заблуждение при рекламе кешбэк-программ.

В ведомстве отметили, что сообщения о кешбэке часто не содержат полной или точной информации об условиях, ограничениях и исключениях участия. Это может приводить к ситуациям, когда потребители не получают обещанные выплаты.

АМКУ рекомендует банкам — среди которых Ощадбанк, ПриватБанк, Креди Агріколь, Південний, ПУМБ, Райффайзен Банк, Сенс Банк, Универсал Банк, Индустриалбанк и МТБ Банк — предоставлять полную и правдивую информацию непосредственно в сообщениях. В случае большого объема данных предлагается использовать гиперссылки или QR-коды.

Также банкам советуют четко указывать, что оплата наложенным платежом не подпадает под условия начисления кешбэка (при наличии такого требования), а также распространять информацию о партнерах, у которых клиенты могут получить вознаграждение.

Банки обязаны уведомить Комитет о результатах рассмотрения рекомендаций в течение 30 дней.

