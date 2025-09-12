АМКУ зобов’язав банки чіткіше інформувати клієнтів про умови кешбек-програм

Банки зобов’язані повідомити Комітет про результати розгляду рекомендацій протягом 30 днів.

Антимонопольний комітет України 11 вересня надав обов’язкові до розгляду рекомендації десятьом банкам щодо недопущення введення клієнтів в оману під час реклами кешбек-програм.

У відомстві зазначили, що повідомлення про кешбек часто не містять повної чи точної інформації про умови, обмеження та винятки участі. Це може призводити до ситуацій, коли споживачі не отримують обіцяні виплати.

АМКУ рекомендує банкам — серед яких Ощадбанк, ПриватБанк, Креді Агріколь, Південний, ПУМБ, Райффайзен Банк, Сенс Банк, Універсал Банк, Індустріалбанк та МТБ Банк — надавати повну й правдиву інформацію безпосередньо в повідомленнях. У разі великого обсягу даних пропонується використовувати гіперпосилання або QR-коди.

Також банкам радять чітко зазначати, що оплата післяплатою не підпадає під умови нарахування кешбеку (за наявності такої вимоги), а також поширювати інформацію про партнерів, у яких клієнти можуть отримати винагороду.

Банки зобов’язані повідомити Комітет про результати розгляду рекомендацій протягом 30 днів.

