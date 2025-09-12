13000 долларов за трудоустройство уклониста в IT-компанию для бронирования — во Львове разоблачили схемы

Во Львове будут судить организаторов схем для уклонистов.

Фото: dtkt.ua

Во Львове предстанут перед судом трое дельцов, которые «помогали» военнообязанным беспрепятственно покинуть территорию Украины во время войны. Об этом сообщило Управление СБУ во Львовской области.

32-летний львовянин за 13 000 долларов США обещал «помочь» трудоустроить уклониста в одну из IT-компаний, предоставляющую возможность бронирования от военной службы. После этого беглец должен был покинуть территорию нашего государства под видом «служебной командировки» в страну ЕС.

Другой злоумышленник — 39-летний житель региона, гарантировал, что посодействует, чтобы данные уклониста не отображались в системе контроля лиц, пересекающих госграницу. Таким образом, он обещал устранить препятствия при прохождении таможенного и пограничного контроля через один из пунктов пропуска во Львовской области. Стоимость таких «услуг» составляла 9 000 евро с «клиента».

Третий фигурант — 23-летний уроженец Херсона, который в настоящее время проживает во Львове, гарантировал помочь уклонисту изготовить пакет меддокументов для назначения ему второй группы инвалидности. На основании таких «документов» военнообязанный мог беспрепятственно сбежать из Украины. Свою «услугу» он оценил в 10 000 долларов США.

Всех троих злоумышленников правоохранители задержали «с поличным» после получения неправомерной выгоды от «клиентов».

