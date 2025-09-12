Практика судів
13000 доларів за працевлаштування ухилянта в ІТ-компанію для бронювання — у Львові викрили схеми

21:44, 12 вересня 2025
У Львові судитимуть організаторів схем для ухилянтів.
13000 доларів за працевлаштування ухилянта в ІТ-компанію для бронювання — у Львові викрили схеми
Фото: dtkt.ua
У Львові перед судом постануть троє ділків, які «допомагали» військовозобов’язаним безперешкодно покинути територію України в час війни. Про це повідомило Управління СБУ у Львівській області

32-річний львів’янин за 13 000 доларів США обіцяв «допомогти» працевлаштувати ухилянта в одну з ІТ-компаній, яка дає можливість бронювання від військової служби. Після чого втікач повинен був покинути територію нашої держави під виглядом  «службового відрядження» до крани ЄС.

Інший зловмисник – 39-річний мешканець регіону, гарантував що посприяє аби дані ухилянта не відображались у системі контролю осіб, які перетинають держкордон. Відтак, обіцяв усунути перешкоди під час проходження митного і прикордонного контролів через один із пунктів пропуску на Львівщині. Вартість таких «послуг» становила 9 000 Євро з «клієнта».

Третій фігурант – 23-річний уродженець Херсону, який на даний час проживає у Львові, гарантував допомогти ухилянту виготовити пакет меддокументів для призначення йому другої групи інвалідності. На основі таких «документів» військовозобов’язаний міг безперешкодно втекти з України. Свою «послугу» оцінив у 10 тисяч доларів США.

Усіх трьох зловмисників правоохоронці затримали «на гарячому» після одержання неправомірної вигоди від «клієнтів».

