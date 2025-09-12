Во Львове полицейские искали пропавшую 16-летнюю девушку, которая оказалась дома

Об исчезновении девушки во Львове сообщил молодой человек, к которому она не приехала в гости.

Вечером 11 сентября полиция Львовщины объявила в розыск 16-летнюю жительницу Житомира, которая в последний раз выходила на связь ещё 9 сентября. Позже стало известно, что девушка находилась дома в Житомире и с ней всё в порядке, пишет LVIV.MEDIA.

О пропаже сообщил парень из Львова, с которым девушка познакомилась в соцсетях. Она планировала приехать к нему в гости, но в назначенное время не появилась. Тогда он обратился в полицию, считая, что девушка пропала.

В итоге девушка сама связалась с правоохранителями и подтвердила, что находится дома и опасности нет.

