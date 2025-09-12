У Львові поліцейські шукали зниклу 16-річну дівчину, яка виявилася вдома

Про зникнення дівчини у Львові повідомив хлопець, до якого вона не приїхала у гості.

Увечері 11 вересня поліція Львівщини оголосила в розшук 16-річну мешканку Житомира, яка востаннє виходила на зв’язок ще 9 вересня. Згодом стало відомо, що дівчина перебувала вдома у Житомирі й з нею все гаразд, пише LVIV.MEDIA.

Про зникнення повідомив хлопець зі Львова, з яким дівчина познайомилася у соцмережах. Вона планувала приїхати до нього в гості, але у домовлений час не з’явилася. Тоді він звернувся до поліції, вважаючи, що дівчина зникла.

Зрештою дівчина сама зв’язалася з правоохоронцями та підтвердила, що перебуває вдома і небезпеки немає.

