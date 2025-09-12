САП просит ВАКС конфисковать недвижимость главного санитарного врача Игоря Кузина на более 3,2 млн грн

У главного санитарного врача Украины Игоря Кузина обнаружили необоснованных активов на более 3,2 млн грн.

Фото: Центр общественного здоровья

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд конфисковать две земельные участки и два жилых дома в Киевской области на сумму более 3,2 млн грн у заместителя министра здравоохранения – главного санитарного врача Украины. Об этом сообщила САП, но не назвала фамилии ответчика.

Согласно данным на сайте Минздрава, должность заместителя министра здравоохранения – главного санитарного врача Украины занимает Игорь Кузин.

«Указанное лицо в 2021–2022 годах приобрело два земельных участка и два жилых дома на территории Киевской области. Однако анализом доходов и расходов должностного лица установлена невозможность приобретения этих активов за счет законных источников», – информирует прокуратура.

Отмечается, что прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованными этих активов и их взыскании в доход государства.

«Высшим антикоррупционным судом по заявлению прокурора в порядке обеспечения иска наложен арест на активы, которые являются предметом спора», — добавили в САП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.