САП просить ВАКС конфіскувати нерухомість головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна на понад 3,2 млн грн

15:59, 12 вересня 2025
У головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна виявили необґрунтованих активів на понад 3,2 млн грн.
САП просить ВАКС конфіскувати нерухомість головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна на понад 3,2 млн грн
Фото: Центр громадського здоров’я
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд конфіскувати дві земельні ділянки та два житлових будинки у Київській області на суму більше 3,2 млн грн заступника міністра охорони здоров'я – головного санітарного лікаря України. Про це повідомила САП, але не назвала прізвища відповідача.

За даними на сайті МОЗ, посаду заступника міністра охорони здоров'я – головного санітарного лікаря України обіймає Ігор Кузін.

«Вказана особа у 2021–2022 роках набула дві земельні ділянки та два житлових будинки на території Київської області. Однак аналізом доходів та видатків посадовця встановлено неможливість набуття цих активів за рахунок законних джерел», – інформує прокуратура.

Зазначається, що прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання  необґрунтованими цих активів і їх стягнення в дохід держави.

«Вищим антикорупційним судом за заявою прокурора у порядку забезпечення позову накладено арешт на активи, які є предметом спору», - додали у САП.

