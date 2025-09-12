САП просить ВАКС конфіскувати нерухомість головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна на понад 3,2 млн грн

У головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна виявили необґрунтованих активів на понад 3,2 млн грн.

Фото: Центр громадського здоров’я

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд конфіскувати дві земельні ділянки та два житлових будинки у Київській області на суму більше 3,2 млн грн заступника міністра охорони здоров'я – головного санітарного лікаря України. Про це повідомила САП, але не назвала прізвища відповідача.

За даними на сайті МОЗ, посаду заступника міністра охорони здоров'я – головного санітарного лікаря України обіймає Ігор Кузін.

«Вказана особа у 2021–2022 роках набула дві земельні ділянки та два житлових будинки на території Київської області. Однак аналізом доходів та видатків посадовця встановлено неможливість набуття цих активів за рахунок законних джерел», – інформує прокуратура.

Зазначається, що прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів і їх стягнення в дохід держави.

«Вищим антикорупційним судом за заявою прокурора у порядку забезпечення позову накладено арешт на активи, які є предметом спору», - додали у САП.

