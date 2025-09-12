В Одессе осудили убийцу 16-летнего парня

Мужчина ударил ножом незнакомого ему 16-летнего парня.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский районный суд Одессы признал 25-летнего мужчину виновным в умышленном убийстве несовершеннолетнего и назначил ему 13 лет лишения свободы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как сообщается, обвиняемый действовал сознательно, невзирая на его попытки представить событие как случайность. Характер и направление удара ножом в жизненно важный участок сердца свидетельствуют об умышленности преступления.

Трагедия произошла ночью 6 мая 2024 года. Вблизи одного из домов между компанией взрослых и двумя несовершеннолетними возник спор, в ходе которого обвиняемый нанес 16-летнему парню удар складным ножом «бабочка» в сердце.

После нападения он не оказал пострадавшему помощь и пытался скрыть свои действия. Подросток скончался на месте.

На следующий день злоумышленника задержали правоохранители.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.