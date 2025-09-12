В Одесі засуджено вбивцю 16-річного хлопця

Чоловік вдарив ножем незнайомого йому 16-річного хлопця.

Київський районний суд Одеси визнав 25-річного чоловіка винним в умисному вбивстві неповнолітнього та призначив йому 13 років позбавлення волі. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як повідомляється, обвинувачений діяв свідомо, попри його спроби представити подію як випадковість. Характер і напрямок удару ножем у життєво важливу ділянку серця свідчать про умисність злочину.

Трагедія сталася вночі 6 травня 2024 року. Поблизу одного з будинків між компанією дорослих і двома неповнолітніми виникла суперечка, у ході якої обвинувачений завдав 16-річному хлопцеві удар складним ножем «метелик» у серце.

Після нападу він не надав потерпілому допомоги й намагався приховати свої дії. Підліток помер на місці.

Вже наступного дня зловмисника затримали правоохоронці.

