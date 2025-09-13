Практика судов
Зеленский обязал Галущенко подписать Третий дополнительный протокол к Конвенции о помощи по уголовным делам

14:19, 13 сентября 2025
Президент уполномочил министра юстиции подписать от имени государства Третий дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам.
Президент Владимир Зеленский уполномочил министра юстиции Германа Галущенко подписать от имени Украины Третий дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам.

Соответствующее распоряжение №113/2025-рп глава государства подписал 12 сентября.

Европейская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам — международный договор, обязывающий государства-участники предоставлять друг другу максимально широкую взаимную помощь в уголовных производствах.

