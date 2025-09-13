Услуга еВосстановление не будет работать несколько дней из-за технических работ

Работу услуги еВосстановления временно приостановят.

В приложении и на портале «Дия» временно приостановят работу услуги еВосстановления.

Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий, с 20:00 13 сентября до 08:00 15 сентября ГП «НАИС» будет проводить технические работы по обслуживанию государственных реестров Министерства юстиции.

Поскольку данные этих реестров используются для проверки права собственности, на время работ сервис будет недоступен.

Напомним, что премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала расширение программы еВосстановления.

