Практика судов
  1. В Украине

ВПЛ смогут получить до 2 млн грн на жилье, – Свириденко анонсировала расширение программы еВосстановления

15:05, 27 августа 2025
На начальном этапе программа будет доступна для ВПЛ, имеющих статус участника боевых действий, а также для людей с инвалидностью вследствие войны.
ВПЛ смогут получить до 2 млн грн на жилье, – Свириденко анонсировала расширение программы еВосстановления
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время внеочередного заседания, которое состоялось в командировке, Правительство приняло решение о расширении программы еВосстановления. Отныне внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье на временно оккупированных территориях, смогут получить от государства помощь — до 2 млн грн на одного человека или семью. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

На начальном этапе программа будет доступна для ВПЛ, имеющих статус участника боевых действий, а также для людей с инвалидностью вследствие войны. Подать заявку на получение жилищного ваучера можно будет через приложение «Дия». Впоследствии появится возможность обращаться также в ЦНАПы и к нотариусам.

Программа заработает через два месяца после опубликования соответствующего постановления.

Напомним, что в Украине расширили возможности для получения компенсации за разрушенное жилье: дистанционное обследование теперь будет действовать не только на территориях активных боевых действий, но и в зонах возможных боевых действий.

Также Кабинет Министров выделил дополнительно 4,8 млрд грн на реализацию программы еВосстановления, что позволит еще почти 3 700 семьям, потерявшим дома в результате вооруженной агрессии РФ, приобрести новое жилье по жилищным сертификатам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины ВПЛ єВідновлення Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для выезда за границу мужчинам 18-22 лет нужно будет предъявить военно-учетный документ — МВД

Без военно-учетного документа мужчин 18-22 лет не выпустят за границу, объяснили в МВД.

Выехать за границу смогут мужчины от 18 до 22 лет включительно, кроме определенных должностных лиц — опубликовано постановление

Опубликовано постановление, разрешающее выезд мужчин от 18 до 22 лет включительно, за исключением некоторых должностных лиц.

Применение наручников во время обыска правомерно, если это необходимо для безопасности участников следственных действий и предотвращения препятствий обыску — Верховный Суд

Верховный Суд объяснил, что применение наручников во время обыска было правомерным, поскольку обвиняемый является военным, имеет соответствующую подготовку и мог оказать физическое сопротивление лицам, проводившим обыск.

Верховный Суд высказался об учете состояния ограниченной вменяемости при назначении наказания

Суды предыдущих инстанций признали военнослужащего виновным и приговорили его к 12 годам лишения свободы по статье 115 УК, Верховный Суд смягчил наказание.

Депутаты предлагают отменить решающую роль иностранных экспертов в формировании украинских судебных и правоохранительных органов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об исключении иностранных экспертов из процесса формирования украинских судебных и правоохранительных органов, а также из управления объектами государственной собственности Украины.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області