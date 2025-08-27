ВПЛ смогут получить до 2 млн грн на жилье, – Свириденко анонсировала расширение программы еВосстановления

На начальном этапе программа будет доступна для ВПЛ, имеющих статус участника боевых действий, а также для людей с инвалидностью вследствие войны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время внеочередного заседания, которое состоялось в командировке, Правительство приняло решение о расширении программы еВосстановления. Отныне внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье на временно оккупированных территориях, смогут получить от государства помощь — до 2 млн грн на одного человека или семью. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

На начальном этапе программа будет доступна для ВПЛ, имеющих статус участника боевых действий, а также для людей с инвалидностью вследствие войны. Подать заявку на получение жилищного ваучера можно будет через приложение «Дия». Впоследствии появится возможность обращаться также в ЦНАПы и к нотариусам.

Программа заработает через два месяца после опубликования соответствующего постановления.

Напомним, что в Украине расширили возможности для получения компенсации за разрушенное жилье: дистанционное обследование теперь будет действовать не только на территориях активных боевых действий, но и в зонах возможных боевых действий.

Также Кабинет Министров выделил дополнительно 4,8 млрд грн на реализацию программы еВосстановления, что позволит еще почти 3 700 семьям, потерявшим дома в результате вооруженной агрессии РФ, приобрести новое жилье по жилищным сертификатам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.