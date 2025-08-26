Кабмін виділив 4,8 млрд грн на єВідновлення: ще 3700 родин отримають житлові сертифікати

Уряд вирішив дофінансувати програму єВідновлення на понад 4,8 млрд грн.

Кабінет Міністрів виділив додаткові 4,8 млрд грн на реалізацію програми єВідновлення, що дозволить ще майже 3 700 родинам, які втратили домівки внаслідок збройної агресії РФ, придбати нове житло за житловими сертифікатами. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

«Ми вдячні Банку розвитку Ради Європи за партнерство, яке дозволяє нам системно допомагати людям, що втратили свої оселі через війну. Програма єВідновлення – це конкретна допомога від держави і реальний інструмент підтримки. За час її роботи компенсації отримали вже понад 120 тисяч родин. Цього року плануємо ще 60 тисяч виплат і сертифікатів – разом близько 180 тисяч сімей отримають підтримку», – зазначив Віцепрем'єр–міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Фінансування здійснюється в межах угоди між Мінрегіоном та Банком розвитку Ради Європи, підписаної у липні 2025 року під час Конференції з відновлення України (URC) в Римі.

У межах програми єВідновлення вже понад 120 тисяч родин отримали компенсації. Зокрема:

97,6 тис. сімей отримали допомогу на ремонт пошкодженого житла на суму 9,8 млрд грн;

22,1 тис. сімей видано житлові сертифікати за знищене житло на 32,1 млрд грн, з яких понад 14,6 тис. уже використані для купівлі нового житла на суму 23 млрд грн;

632 особи отримали перший транш на відбудову приватних будинків на власній землі – загалом 775 млн грн.

