Кабмін виділив 4,8 млрд грн на єВідновлення: ще 3700 родин отримають житлові сертифікати

Кабінет Міністрів виділив додаткові 4,8 млрд грн на реалізацію програми єВідновлення, що дозволить ще майже 3 700 родинам, які втратили домівки внаслідок збройної агресії РФ, придбати нове житло за житловими сертифікатами. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.
«Ми вдячні Банку розвитку Ради Європи за партнерство, яке дозволяє нам системно допомагати людям, що втратили свої оселі через війну. Програма єВідновлення – це конкретна допомога від держави і реальний інструмент підтримки. За час її роботи компенсації отримали вже понад 120 тисяч родин. Цього року плануємо ще 60 тисяч виплат і сертифікатів – разом близько 180 тисяч сімей отримають підтримку», – зазначив Віцепрем'єр–міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Фінансування здійснюється в межах угоди між Мінрегіоном та Банком розвитку Ради Європи, підписаної у липні 2025 року під час Конференції з відновлення України (URC) в Римі.
У межах програми єВідновлення вже понад 120 тисяч родин отримали компенсації. Зокрема:
