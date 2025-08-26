Практика судів
Кабмін виділив 4,8 млрд грн на єВідновлення: ще 3700 родин отримають житлові сертифікати

21:20, 26 серпня 2025
Уряд вирішив дофінансувати програму єВідновлення на понад 4,8 млрд грн.
Кабінет Міністрів виділив додаткові 4,8 млрд грн на реалізацію програми єВідновлення, що дозволить ще майже 3 700 родинам, які втратили домівки внаслідок збройної агресії РФ, придбати нове житло за житловими сертифікатами. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

«Ми вдячні Банку розвитку Ради Європи за партнерство, яке дозволяє нам системно допомагати людям, що втратили свої оселі через війну. Програма єВідновлення – це конкретна допомога від держави і реальний інструмент підтримки. За час її роботи компенсації отримали вже понад 120 тисяч родин. Цього року плануємо ще 60 тисяч виплат і сертифікатів – разом близько 180 тисяч сімей отримають підтримку», – зазначив Віцепрем'єр–міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Фінансування здійснюється в межах угоди між Мінрегіоном та Банком розвитку Ради Європи, підписаної у липні 2025 року під час Конференції з відновлення України (URC) в Римі.

У межах програми єВідновлення вже понад 120 тисяч родин отримали компенсації. Зокрема:

  • 97,6 тис. сімей отримали допомогу на ремонт пошкодженого житла на суму 9,8 млрд грн;
  • 22,1 тис. сімей видано житлові сертифікати за знищене житло на 32,1 млрд грн, з яких понад 14,6 тис. уже використані для купівлі нового житла на суму 23 млрд грн;
  • 632 особи отримали перший транш на відбудову приватних будинків на власній землі – загалом 775 млн грн.

Всі чоловіки 18-22 років зможуть безперешкодно виїхати за кордон – Юлія Свириденко

Всі чоловіки від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон – Кабмін прийняв постанову.

Голова Міграційної служби пояснила норму Конституції щодо єдиного громадянства: «Малося на увазі, що жодний регіон України не може мати окремого громадянства»

У контексті закону про множинне громадянство очільниця ДМС Наталія Науменко пояснила, що Конституція не містить заборони мати множинне громадянство.

Суддя вирішив звільнитися з посади, не пропрацювавши і року – Вища рада правосуддя не стала вдаватися у деталі, чому суддя вирішив звільнитися

Ще у січні Микола Русин повідомив до ВРП про проблеми в діяльності Олевського райсуду та про неможливість ефективно здійснювати там правосуддя.

Суд вказав, що ігнорування права на відмову від військової служби через релігійні переконання може становити порушення міжнародних стандартів прав людини

Апеляційний адміністративний суд, посилаючись на висновок Венеційської комісії, вказав, що повне ігнорування права на відмову від військової служби з мотивів совісті, особливо для осіб, чиї релігійні переконання є глибокими та послідовними, може становити порушення міжнародних стандартів у сфері прав людини.

«Сподіваюся, терпіння Трампа щодо Росії вичерпається» — президент Фінляндії Александр Стубб

Раніше повідомлялося, що план європейських лідерів полягає в тому, щоб підігрувати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.

