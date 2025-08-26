Практика судов
  1. В Украине

Кабмин выделил 4,8 млрд грн на еВосстановление: еще 3 700 семей получат жилищные сертификаты

21:20, 26 августа 2025
Правительство решило дофинансировать программу еВосстановление более чем на 4,8 млрд грн.
Кабинет Министров выделил дополнительные 4,8 млрд грн на реализацию программы еВосстановление, что позволит еще почти 3 700 семьям, которые потеряли дома в результате вооруженной агрессии РФ, приобрести новое жилье по жилищным сертификатам. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

«Мы благодарны Банку развития Совета Европы за партнерство, которое позволяет нам системно помогать людям, потерявшим свои дома из-за войны. Программа еВосстановление – это конкретная помощь от государства и реальный инструмент поддержки. За время ее работы компенсации получили уже более 120 тысяч семей. В этом году планируем еще 60 тысяч выплат и сертификатов – всего около 180 тысяч семей получат поддержку», – отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Финансирование осуществляется в рамках соглашения между Минрегионом и Банком развития Совета Европы, подписанного в июле 2025 года во время Конференции по восстановлению Украины (URC) в Риме.

В рамках программы еВосстановление уже более 120 тысяч семей получили компенсации. В частности:

  • 97,6 тыс. семей получили помощь на ремонт поврежденного жилья на сумму 9,8 млрд грн;
  • 22,1 тыс. семей выдано жилищные сертификаты за уничтоженное жилье на 32,1 млрд грн, из которых более 14,6 тыс. уже использованы для покупки нового жилья на сумму 23 млрд грн;
  • 632 человека получили первый транш на восстановление частных домов на собственной земле – всего 775 млн грн.

