Кабмин выделил 4,8 млрд грн на еВосстановление: еще 3 700 семей получат жилищные сертификаты

Правительство решило дофинансировать программу еВосстановление более чем на 4,8 млрд грн.

Кабинет Министров выделил дополнительные 4,8 млрд грн на реализацию программы еВосстановление, что позволит еще почти 3 700 семьям, которые потеряли дома в результате вооруженной агрессии РФ, приобрести новое жилье по жилищным сертификатам. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

«Мы благодарны Банку развития Совета Европы за партнерство, которое позволяет нам системно помогать людям, потерявшим свои дома из-за войны. Программа еВосстановление – это конкретная помощь от государства и реальный инструмент поддержки. За время ее работы компенсации получили уже более 120 тысяч семей. В этом году планируем еще 60 тысяч выплат и сертификатов – всего около 180 тысяч семей получат поддержку», – отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Финансирование осуществляется в рамках соглашения между Минрегионом и Банком развития Совета Европы, подписанного в июле 2025 года во время Конференции по восстановлению Украины (URC) в Риме.

В рамках программы еВосстановление уже более 120 тысяч семей получили компенсации. В частности:

97,6 тыс. семей получили помощь на ремонт поврежденного жилья на сумму 9,8 млрд грн;

22,1 тыс. семей выдано жилищные сертификаты за уничтоженное жилье на 32,1 млрд грн, из которых более 14,6 тыс. уже использованы для покупки нового жилья на сумму 23 млрд грн;

632 человека получили первый транш на восстановление частных домов на собственной земле – всего 775 млн грн.

