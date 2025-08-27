Практика судів
Кабмін розширив перелік територій для дистанційного обстеження житла у рамках єВідновлення

13:36, 27 серпня 2025
Дистанційне обстеження зруйнованого житла тепер діятиме і на територіях можливих бойових дій.
Джерело фото: Spencer Platt/Getty Images
В Україні розширили можливості для отримання компенсації за зруйноване житло: дистанційне обстеження тепер діятиме не лише на територіях активних бойових дій, а й у зонах можливих бойових дій.

Це означає, що ще більша кількість українців, чиї домівки знищила російська агресія, зможуть отримати компенсацію та житлові сертифікати у межах програми єВідновлення.

До територій можливих бойових дій наразі належать 175 громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Йдеться про громади, розташовані поруч із зоною активних бойових дій, тимчасово окуповані або ті, що межують із державою-агресором.

Як і раніше, комісії при органах місцевого самоврядування чи військових адміністраціях здійснюватимуть обстеження за допомогою інструментів дистанційного спостереження:

  • супутникових знімків;
  • матеріалів із безпілотників;
  • фото та відео, наданих власниками житла.

На основі цих матеріалів складається акт дистанційного обстеження, який вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Саме цей документ є підставою для отримання компенсації — житлового сертифіката для придбання нового помешкання.

Також Кабінет Міністрів виділив додаткові 4,8 млрд грн на реалізацію програми єВідновлення, що дозволить ще майже 3 700 родинам, які втратили домівки внаслідок збройної агресії РФ, придбати нове житло за житловими сертифікатами.

