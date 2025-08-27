Практика судов
Кабмин расширил перечень территорий для дистанционного обследования жилья в рамках еВосстановления

13:36, 27 августа 2025
Дистанционное обследование разрушенного жилья будет теперь действовать и на территориях возможных боевых действий.
Источник фото: Spencer Platt/Getty Images
В Украине расширили возможности для получения компенсации за разрушенное жилье: дистанционное обследование теперь будет действовать не только на территориях активных боевых действий, но и в зонах возможных боевых действий.

Это означает, что еще большее количество украинцев, чьи дома уничтожила российская агрессия, смогут получить компенсацию и жилищные сертификаты в рамках программы еВосстановление.

К территориям возможных боевых действий сейчас относятся 175 общин в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Речь идет об общинах, расположенных рядом с зоной активных боевых действий, временно оккупированных или тех, что граничат с государством-агрессором.

Как и раньше, комиссии при органах местного самоуправления или военных администрациях будут проводить обследования с помощью инструментов дистанционного наблюдения:

  • спутниковых снимков;
  • материалов с беспилотников;
  • фото и видео, предоставленных владельцами жилья.

На основе этих материалов составляется акт дистанционного обследования, который вносится в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Именно этот документ является основанием для получения компенсации — жилищного сертификата для приобретения нового жилья.

Также Кабинет Министров выделил дополнительные 4,8 млрд грн на реализацию программы еВосстановление, что позволит еще почти 3 700 семьям, которые потеряли дома в результате вооруженной агрессии РФ, приобрести новое жилье по жилищным сертификатам.

Кабинет Министров Украины Украина война єВідновлення

