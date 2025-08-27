ВПО зможуть отримати до 2 млн грн на житло, – Свириденко анонсувала розширення програми єВідновлення

На початковому етапі програма буде доступна для ВПО, які мають статус учасника бойових дій, а також для людей з інвалідністю внаслідок війни.

Під час позачергового засідання, яке відбулося у відрядженні, Уряд ухвалив рішення про розширення програми єВідновлення. Відтепер внутрішньо переміщені особи, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати від держави допомогу — до 2 млн грн на одну людину або сім’ю. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

На початковому етапі програма буде доступна для ВПО, які мають статус учасника бойових дій, а також для людей з інвалідністю внаслідок війни. Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через застосунок «Дія». Згодом з’явиться можливість звертатися також у ЦНАПи та до нотаріусів.

Програма запрацює через два місяці після опублікування відповідної постанови.

Нагадаємо, що в Україні розширили можливості для отримання компенсації за зруйноване житло: дистанційне обстеження тепер діятиме не лише на територіях активних бойових дій, а й у зонах можливих бойових дій.

Також Кабінет Міністрів виділив додаткові 4,8 млрд грн на реалізацію програми єВідновлення, що дозволить ще майже 3 700 родинам, які втратили домівки внаслідок збройної агресії РФ, придбати нове житло за житловими сертифікатами.

