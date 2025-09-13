Можно ли отменить или отредактировать заявку на обмен водительского удостоверения в Дии — ответ

В Дии нельзя отменить или отредактировать заявку на обмен водительского — придется подать новую.

Сервисные центры МВД в Киевской области сообщили, что после отправки заявки на обмен удостоверения водителя в приложении «Дия» функции ее отмены или редактирования не предусмотрено. Если пользователь ошибся во введенных данных, нужно оформить новую заявку.

В ведомстве советуют перед подтверждением внимательно проверять информацию, в частности:

фамилию, имя и отчество;

серию и номер водительского удостоверения;

адрес доставки (при заказе почтой).

«Несколько минут внимательности сэкономят время на повторное оформление», — подчеркивают в сервисных центрах.

