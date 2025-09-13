В Пенсионном фонде объяснили, засчитывается ли уход за ребенком с инвалидностью, которому исполнилось 7 лет, в страховой стаж

Один из неработающих трудоспособных родителей, осуществляющий уход за ребенком с инвалидностью и получающий соответствующую помощь, считается застрахованным лицом.

Уход за ребенком с инвалидностью является важной социальной функцией, которую государство признает и поддерживает. В контексте пенсионного обеспечения возникает вопрос отнесения такого периода в страховой стаж, ведь именно от него зависит право человека на пенсию и его размер.

Законодательство предусматривает отдельные гарантии для лиц, осуществляющих уход за детьми с инвалидностью, в частности, определяет условия, при которых этот период приравнивается ко времени работы и включается в страховой стаж.

Пенсионный фонд Украины рассказывает, засчитывается ли уход за ребенком с инвалидностью, которому исполнилось 7 лет, в страховой стаж.

Отмечается, что согласно ст. 11 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» один из неработающих трудоспособных родителей, который осуществляет уход за ребенком с инвалидностью (тяжело больным ребенком, которому не установлена ​​инвалидность) и получает соответствующую помощь, считается застрахованным лицом.

Согласно ст. 14 указанного Закона, страхователем в таком случае выступает орган, выплачивающий пособие, надбавку или компенсацию за уход. Именно этот орган уплачивает единый взнос за лицо, осуществляющее уход, и представляет соответствующую отчетность в Реестр застрахованных лиц.

В то же время период ухода, в частности за ребенком с инвалидностью, засчитывается в страховой стаж, если человек, осуществляющий уход:

является работоспособным (не достиг пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);

не работает в такой период;

получает помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством (например, пособие по уходу за лицом с инвалидностью с детства и ребенком с инвалидностью до 18 лет, государственную социальную помощь по уходу, компенсацию физическому лицу, оказывающему социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе).

