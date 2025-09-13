Практика судов
  1. В Украине

В Пенсионном фонде объяснили, засчитывается ли уход за ребенком с инвалидностью, которому исполнилось 7 лет, в страховой стаж

17:02, 13 сентября 2025
Один из неработающих трудоспособных родителей, осуществляющий уход за ребенком с инвалидностью и получающий соответствующую помощь, считается застрахованным лицом.
В Пенсионном фонде объяснили, засчитывается ли уход за ребенком с инвалидностью, которому исполнилось 7 лет, в страховой стаж
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уход за ребенком с инвалидностью является важной социальной функцией, которую государство признает и поддерживает. В контексте пенсионного обеспечения возникает вопрос отнесения такого периода в страховой стаж, ведь именно от него зависит право человека на пенсию и его размер.

Законодательство предусматривает отдельные гарантии для лиц, осуществляющих уход за детьми с инвалидностью, в частности, определяет условия, при которых этот период приравнивается ко времени работы и включается в страховой стаж.

Пенсионный фонд Украины рассказывает, засчитывается ли уход за ребенком с инвалидностью, которому исполнилось 7 лет, в страховой стаж.

Отмечается, что согласно ст. 11 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» один из неработающих трудоспособных родителей, который осуществляет уход за ребенком с инвалидностью (тяжело больным ребенком, которому не установлена ​​инвалидность) и получает соответствующую помощь, считается застрахованным лицом.

Согласно ст. 14 указанного Закона, страхователем в таком случае выступает орган, выплачивающий пособие, надбавку или компенсацию за уход. Именно этот орган уплачивает единый взнос за лицо, осуществляющее уход, и представляет соответствующую отчетность в Реестр застрахованных лиц.

В то же время период ухода, в частности за ребенком с инвалидностью, засчитывается в страховой стаж, если человек, осуществляющий уход:

является работоспособным (не достиг пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);

не работает в такой период;

получает помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством (например, пособие по уходу за лицом с инвалидностью с детства и ребенком с инвалидностью до 18 лет, государственную социальную помощь по уходу, компенсацию физическому лицу, оказывающему социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд инвалидность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
При назначении опекуном военнообязанного лица орган опеки должен учитывать потребность в исполнении гражданами воинского долга — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что при рассмотрении вопроса о назначении опекуном военнообязанного лица орган опеки должен дополнительно выяснить целесообразность такого назначения, учитывая обязанность защиты Отечества и всеобщую мобилизацию.

Может ли государство принудительно забрать у владельца только часть земельного участка, если после этого остальная часть земли не может использоваться по назначению — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что в случае принятия решения о принудительном отчуждении земельных участков по мотивам общественной необходимости, при наличии обоснованного требования владельца, который доказывает невозможность рационального использования остатка земельного участка по его целевому назначению, органы государственной власти обязаны обеспечить отчуждение всего земельного участка, а не только его части.

Расходы из бюджета на Минцифры увеличили с 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – вступают в силу изменения в бюджет

Бюджет Минцифры увеличили вдвое – изменения в закон о госбюджете на 2025 год.

ЕСПЧ признал нарушение Конвенции в деле экс-судьи Родиона Киреева, которого в 2014 году огласили в розыск

В деле скандального экс-судьи Печерского райсуда Киева Родиона Киреева Европейский суд по правам человека признал нарушение статьи 6 Конвенции из-за отказа в доступе к высшим судам.

Верховный Суд признал ничтожными сделки, направленные на обход санкций, и подтвердил их экстерриториальное действие

Верховный Суд отметил, что действия Минюста, направленные на аннулирование доступа к ЕГР государственного регистратора, который внес изменения в сведения о юридическом лице без учета применения к конечному бенефициарному владельцу персональных санкций, являются правомерной и объективно обоснованной мерой публичного контроля.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду