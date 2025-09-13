Как подтвердить отсутствие российских выплат для продления пенсии в Украине

Украинцы с временно оккупированных территорий или те, кто переехал на подконтрольную Украине территорию, смогут получать пенсии и страховые выплаты только после подтверждения, что они не получают деньги от российских пенсионных органов. Это предусмотрено постановлением Кабмина от 11 февраля 2025 года №299.
Для этого необходимо подать в Пенсионный фонд Украины сообщение о не получении выплат от РФ. Сделать это можно несколькими способами:
Подача такого уведомления является обязательным условием для продления украинских пенсионных и страховых выплат.
