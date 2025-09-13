Как подтвердить отсутствие российских выплат для продления пенсии в Украине

Необходимо подать в Пенсионный фонд Украины сообщение.

Украинцы с временно оккупированных территорий или те, кто переехал на подконтрольную Украине территорию, смогут получать пенсии и страховые выплаты только после подтверждения, что они не получают деньги от российских пенсионных органов. Это предусмотрено постановлением Кабмина от 11 февраля 2025 года №299.

Для этого необходимо подать в Пенсионный фонд Украины сообщение о не получении выплат от РФ. Сделать это можно несколькими способами:

Онлайн — в кабинете на веб-портале ПФУ, в разделе «Дистанционное информирование» достаточно отметить соответствующий пункт.

Через видеосвязь — во время видеоидентификации с работником Пенсионного фонда.

Лично — в сервисном центре ПФУ, подав заявление или уведомление в произвольной форме.

Почтой — в том числе из-за границы, можно отправить уведомление вместе со свидетельством о нахождении в живых и дополнительными документами на адрес территориального органа ПФУ.

Подача такого уведомления является обязательным условием для продления украинских пенсионных и страховых выплат.

