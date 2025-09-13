На Закарпатье предпринимателя подозревают в хищении 37,8 млн грн во время ремонта дороги

Сообщается о хищении 37,8 миллионов гривен во время ремонта дороги Долина – Хуст.

Бывшего руководителя предприятия и главного инженера по технадзору подозревают в хищении 37,8 млн грн при ремонте дороги Р-21 Долина – Хуст. Они завысили стоимость асфальтобетонных смесей и утвердили фиктивные документы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что с декабря 2020 по декабрь 2021 подрядчик обеспечил подделку официальных документов и завысил стоимость асфальтобетонных смесей и работ по укладке асфальта. Речь идет о внесении дублирующих данных о расходах щебеночно-песчаной смеси и асфальтобетона для устройства призмы.

Уже бывший директор общества утвердил и подал заказчику более 25 справок и актов приемки выполненных строительных работ с фиктивными данными. Ответственный за указанные работы ведущий инженер Службы автомобильных дорог в Закарпатской области по собственной халатности согласовал и подписал их. В результате таких действий бюджета нанесено более 37,8 млн грн. ущерба.

Экс-директору подрядного общества инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах совершенное по предварительному сговору группой лиц и служебный подлог.

Действия его сообщника квалифицированы как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

