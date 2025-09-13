В Хмельницкой области двое мужчин изнасиловали несовершеннолетнюю девочку

В Хмельницкой области суд отправил под арест двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Инцидент произошел ночью 12 сентября в Шепетовском районе. Мужчины, предварительно сговорившись, воспользовались беспомощным состоянием несовершеннолетней девушки и жестоко изнасиловали ее.
Обидчиков задержали в тот же день и объявили подозрение по факту изнасилования несовершеннолетней, совершенной группой лиц.
Обоим мужчинам суд назначил арест с запретом на внесение залога.
