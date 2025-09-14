Базовый документ по гарантиям безопасности для Украины уже фактически готов – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже фактически готов базовый документ по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, это решение будет иметь значение не только для нашего государства, но и для всей Европы.
«Детали внимательно прорабатываются, все будет согласовано со всеми партнерами. И теперь нужно дожать Россию до окончания боевых действий – до формата встречи, который сработает, до надежной тишины, чтобы Россия прекратила убийства и удары. И это возможно только если будем действовать все вместе», — подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что неделя была насыщенной международными контактами: он провел переговоры с лидерами Финляндии, Британии, Италии, Польши, а также с Генсеком НАТО. Важными были консультации с министрами иностранных дел и советниками по вопросам безопасности ключевых партнеров.
Отдельно глава государства подчеркнул необходимость сохранения и усиления санкционного давления на Россию, особенно в энергетической сфере.
Также он напомнил, что замороженные российские активы должны быть использованы для защиты и восстановления Украины: «Это справедливо».
