Базовый документ по гарантиям безопасности для Украины уже фактически готов – Зеленский

10:53, 14 сентября 2025
Глава государства подчеркнул необходимость сохранения и усиления санкционного давления на Россию, особенно в энергетической сфере.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже фактически готов базовый документ по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, это решение будет иметь значение не только для нашего государства, но и для всей Европы.

«Детали внимательно прорабатываются, все будет согласовано со всеми партнерами. И теперь нужно дожать Россию до окончания боевых действий – до формата встречи, который сработает, до надежной тишины, чтобы Россия прекратила убийства и удары. И это возможно только если будем действовать все вместе», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что неделя была насыщенной международными контактами: он провел переговоры с лидерами Финляндии, Британии, Италии, Польши, а также с Генсеком НАТО. Важными были консультации с министрами иностранных дел и советниками по вопросам безопасности ключевых партнеров.

Отдельно глава государства подчеркнул необходимость сохранения и усиления санкционного давления на Россию, особенно в энергетической сфере.

Также он напомнил, что замороженные российские активы должны быть использованы для защиты и восстановления Украины: «Это справедливо».

Владимир Зеленский

