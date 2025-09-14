Базовий документ щодо безпекових гарантій для України вже фактично готовий – Зеленський

Глава держави підкреслив необхідність збереження та посилення санкційного тиску на Росію, особливо в енергетичній сфері.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій для України. За його словами, це рішення матиме значення не лише для нашої держави, а й для всієї Європи.

«Деталі уважно відпрацьовуються, все буде погоджено з усіма партнерами. І тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій – до формату зустрічі, який спрацює, до надійної тиші, щоб Росія припинила вбивства та удари. І це можливо тільки якщо будемо діяти всі разом», — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що тиждень був насиченим на міжнародні контакти: він провів перемовини з лідерами Фінляндії, Британії, Італії, Польщі, а також із Генсеком НАТО. Важливими були консультації з міністрами закордонних справ і радниками з питань безпеки ключових партнерів.

Окремо глава держави підкреслив необхідність збереження та посилення санкційного тиску на Росію, особливо в енергетичній сфері.

Також він нагадав, що заморожені російські активи повинні бути використані для захисту й відновлення України: «Це справедливо».

