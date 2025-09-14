«Выкуп» мобилизованных за $8 000–30 000 – Киевский ТЦК ответил на слухи

Киевский ТЦК опроверг фейки о том, что за деньги мобилизованных якобы направляют в воинские части или отпускают домой.

Фото: vsn

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) опроверг информацию, распространенную в сети, которую приписывают якобы военнослужащему Ротану Крымскому. В сообщении утверждалось, что за $8 000 мобилизованных якобы направляют в воинские части, а за $30 000 – отпускают домой. ТЦК и СП назвал эти утверждения откровенным фейком, направленным на подрыв доверия к процессу мобилизации и дискредитацию работы центров комплектования.

«Порядок мобилизации четко регламентирован законом: прохождение военнообязанными ВЛК, распределение и отправка их в воинские части. Распространение подобных «историй» — часть информационных атак, цель которых — посеять недоверие среди украинцев и дискредитировать процесс мобилизации», — говорится в сообщении ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.