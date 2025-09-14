«Викуп» мобілізованих за $8 000–30 000 – Київський ТЦК відповів на чутки

Київський ТЦК спростував фейки, що за гроші мобілізованих нібито направляють у військові частини або відпускають додому.

Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) спростував інформацію, поширену в мережі, яку приписують нібито військовослужбовцю Ротану Кримському. У повідомленні стверджувалося, що за $8 000 мобілізованих нібито направляють у військові частини, а за $30 000 – відпускають додому. ТЦК та СП назвав ці твердження відвертим фейком, спрямованим на підрив довіри до процесу мобілізації та дискредитацію роботи центрів комплектування.

«Порядок мобілізації чітко регламентований законом: проходження військовозобов'язаними ВЛК, розподіл та відправлення їх у військові частини. Поширення подібних «історій» — частина інформаційних атак, які мають на меті посіяти недовіру серед українців та дискредитувати процес мобілізації», – йдеться в повідомленні ТЦК.

