MELOVIN заявил, что не выдержал «давления от службы в ГПСУ и концертов» и лег в клинику

12:59, 14 сентября 2025
Певец MELOVIN признался, что он «лопнул» и оказался в клинике.
Украинский певец MELOVIN признался, что из-за серьезного ухудшения своего состояния он попал в харьковскую клинику. Артист поделился кадрами из больничной палаты, где находится под капельницей, и рассказал о своем диагнозе.

Диагноз и состояние

По словам певца, врачи выявили у него генерализованное тревожное расстройство и тяжелый депрессивный эпизод.

«Меня ждет еще долгий процесс лечения. Устойчивая, трудно контролируемая тревога; сниженный фон настроения; немотивированное беспокойство, ощущение внутреннего напряжения, постоянное чувство опасности; поверхностный сон с частыми пробуждениями и ужасными сновидениями», — описал он свое состояние.

Причины ухудшения

Артист объяснил, что он «лопнул», а его моральное истощение связано с перегрузкой — сочетанием концертной деятельности и службы в Академическом ансамбле песни и танца Государственной пограничной службы Украины.

«Я не выдержал количества этих недоспанных ночей, я не выдержал давления от своей службы в ГПСУ и концертов. Я не выдержал давления от всего, где не мог сказать: “Нет, хватит, стоп”», — заявил певец.

