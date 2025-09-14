MELOVIN заявив, що не витримав «тиску від своєї служби в ДПСУ та концертів» та ліг у клініку

Співак MELOVIN зізнався, що він «луснув» і опинився у клініці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український співак MELOVIN зізнався, що через серйозне погіршення свого стану він потрапив до харківської клініки. Артист поділився кадрами з лікарняної палати, де перебуває під крапельницею, і розповів про свій діагноз.

Діагноз та стан

За словами співака, лікарі виявили у нього генералізований тривожний розлад та важкий депресивний епізод.

«На мене чекає ще довгий процес лікування. Стійка, важко контрольована тривога; знижений фон настрою; немотивоване занепокоєння, відчуття внутрішньої напруги, постійне почуття небезпеки; поверхневий сон із частими пробудженнями та жахливими сновидіннями», — описав він свій стан.

Причини погіршення

Артист пояснив, що він «луснув», а його моральне виснаження пов’язане з перевантаженням — поєднанням концертної діяльності та служби в Академічному ансамблі пісні й танцю Державної прикордонної служби України.

«Я не витримав кількості цих недоспаних ночей, я не витримав тиску від своєї служби в ДПСУ та концертів. Я не витримав тиску від усього, де не міг сказати: “Ні, досить, стоп”», — заявив співак.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.