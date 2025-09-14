Практика судов
Украина готова к переговорам о членстве в ЕС — Стефанчук

13:54, 14 сентября 2025
Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина выполнила все требования ЕС.
Украина готова к переговорам о членстве в ЕС — Стефанчук
Фото: Ruslan Stefanchuk
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз. Об этом он сообщил во время выступления на ежегодной конференции Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Стефанчук подчеркнул, что даже в условиях войны Украина продолжает внедрять законодательные реформы, которые приближают ее к членству в ЕС и НАТО. По его словам, Верховная Рада активно работает над новыми решениями в сферах цифровизации, прозрачного регулирования и реализации Антикоррупционной стратегии, которые являются ключевыми для европейской интеграции.

Глава ВР отметил, что Украина уже подготовилась к открытию первого переговорного кластера «Основы процесса вступления в ЕС» и подала позиционные документы по всем соответствующим направлениям. «Европейская интеграция для нас — не лозунг, а стратегический выбор. Мы уже подготовились к открытию первого переговорного кластера «Основы процесса вступления в ЕС» и подали позиционные документы по всем направлениям», — подчеркнул он, добавив, что страна демонстрирует способность выполнять сложные задачи даже в военное время.

Стефанчук также подчеркнул, что украинцы продолжают работать над реформами, чтобы не только приблизить членство в ЕС и НАТО, но и обеспечить мир в государстве. По его словам, эти усилия являются свидетельством устойчивости и преданности Украины европейским ценностям.

