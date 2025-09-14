Практика судів
  1. В Україні

Україна готова до переговорів про членство в ЄС — Стефанчук

13:54, 14 вересня 2025
Руслан Стефанчук наголосив, що Україна виконала всі вимоги ЄС.
Україна готова до переговорів про членство в ЄС — Стефанчук
Фото: Ruslan Stefanchuk
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для початку переговорів щодо вступу до Європейського Союзу. Про це він повідомив під час виступу на щорічній конференції Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві.

Стефанчук підкреслив, що навіть в умовах війни Україна продовжує впроваджувати законодавчі реформи, які наближають її до членства в ЄС та НАТО. За його словами, Верховна Рада активно працює над новими рішеннями у сферах цифровізації, прозорого регулювання та реалізації Антикорупційної стратегії, що є ключовими для європейської інтеграції.

Голова ВР зазначив, що Україна вже підготувалася до відкриття першого переговорного кластера «Основи процесу вступу до ЄС» і подала позиційні документи за всіма відповідними напрямами. «Європейська інтеграція для нас — не гасло, а стратегічний вибір. Ми вже підготувалися до відкриття першого переговорного кластеру «Основи процесу вступу до ЄС» та подали позиційні документи за всіма напрямами», – наголосив він, додавши, що країна демонструє здатність виконувати складні завдання навіть у воєнний час.

Стефанчук також підкреслив, що українці продовжують працювати над реформами, щоб не лише наблизити членство в ЄС і НАТО, а й забезпечити мир у державі. За його словами, ці зусилля є свідченням стійкості та відданості України європейським цінностям.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
