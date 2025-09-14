В Кировоградской области женщина выдавала мужа за пропавшего без вести и получила почти 850 тысяч гривен выплат

Женщина подала ложное заявление о пропаже мужа-военнослужащего и незаконно завладела бюджетными средствами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кировоградской области сообщено о подозрении женщине, которая выдавала мужа за пропавшего без вести, чтобы получить выплаты. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

По данным следствия, женщина, зная о самовольном оставлении ее мужем воинской части и возвращении к месту их совместного проживания, подала заявление о признании его пропавшим без вести и назначении выплат денежного обеспечения.

Таким образом она незаконно получила более 847 тысяч гривен бюджетных средств, которые использовала на собственные нужды.

Под процессуальным руководством прокуроров Кропивницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона жительнице Кировоградской области сообщено о подозрении в мошенничестве, которое нанесло ущерб государству.

Ее действия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.