На Кіровоградщині жінка видала чоловіка за зниклого безвісти й отримала майже 850 тисяч гривень виплат

Жінка подала неправдиву заяву про зникнення чоловіка-військовослужбовця та незаконно заволоділа бюджетними коштами.

На Кіровоградщині повідомлено про підозру жінці, яка видавали чоловіка за зниклого безвісти, щоб отримати виплати. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, жінка, знаючи про самовільне залишення її чоловіком військової частини та повернення до місця їх спільного проживання, подала заяву про визнання його зниклим безвісти та призначення виплат грошового забезпечення.

У такий спосіб вона незаконно отримала понад 847 тисяч гривень бюджетних коштів, які використала на власні потреби.

За процесуального керівництва прокурорів Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону мешканці Кіровоградщини повідомлено про підозру у шахрайстві, що завдало збитків державі.

Її дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України та готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

