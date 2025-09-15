Нулевая ставка не освобождает от отчетности: что нужно знать юрлицам о налоге на недвижимость

Юридические лица обязаны подавать декларацию по налогу на недвижимость даже тогда, когда местным советом установлена ​​нулевая ставка.

Даже если для объектов жилой или нежилой недвижимости, находящихся в собственности юридических лиц, местным советом установлена нулевая ставка налога, отчетность по этому налогу все равно подается. Об этом напоминает Главное управление ГНС в Хмельницкой области.

В соответствии с Налоговым кодексом Украины, юридические лица самостоятельно рассчитывают сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля подают декларацию по месту нахождения объекта недвижимости.

Если же речь идет о новосозданном или вновь введенном объекте, декларацию необходимо подать в течение 30 дней с момента возникновения права собственности.

Подача осуществляется по утвержденной форме с приложениями, где указываются ставки налога, установленные решением органов местного самоуправления.

Таким образом, даже при нулевой ставке налога юридические лица обязаны подавать декларацию на общих основаниях.

