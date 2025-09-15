Нульова ставка не звільняє від звітності: що треба знати юрособам про податок на нерухомість

Юридичні особи зобов’язані подавати декларацію з податку на нерухомість навіть тоді, коли місцевою радою встановлено нульову ставку.

Навіть якщо для об’єктів житлової чи нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, місцевою радою встановлено нульову ставку податку, звітність із цього податку все одно подається. Про це нагадує Головне управління ДПС у Хмельницькій області.

Відповідно до Податкового кодексу України, юридичні особи самостійно розраховують суму податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого подають декларацію за місцезнаходженням об’єкта нерухомості.

Якщо ж йдеться про новостворений чи нововведений об’єкт, декларацію потрібно подати протягом 30 днів із моменту виникнення права власності.

Подання відбувається за затвердженою формою з додатками, де зазначаються ставки податку, встановлені рішенням органів місцевого самоврядування.

Таким чином, навіть при нульовій ставці податку юридичні особи зобов’язані подавати декларацію на загальних підставах.

