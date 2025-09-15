Практика судов
«Это стеб, а не российская эстрада» — Ивановская уточнила, что Сердючка может петь свои хиты на русском

13:54, 15 сентября 2025
«Мы все в свое время танцевали под Верку Сердючку. Но я никогда не воспринимала его песни как русские», — отметила языковой омбудсмен Ивановская.
«Это стеб, а не российская эстрада» — Ивановская уточнила, что Сердючка может петь свои хиты на русском
13:54, 15 сентября 2025
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская объяснила, что Андрею Данилко (сценический образ Верка Сердючка) не запрещено исполнять свои хиты на русском языке, поскольку украинское законодательство этого не ограничивает. Об этом она отметила в интервью «Главкому».

По ее словам, статья 15 Закона «О культуре» запрещает публичное исполнение лишь тех фонограмм, которые созданы гражданами России до 1991 года. Что касается украинских исполнителей, то закон не устанавливает ограничений по языку исполнения, однако регулирует общение артистов с публикой во время концертов.

«Это стеб, а не российская эстрада»

Комментируя творчество Данилко, Ивановская подчеркнула, что его песни не стоит рассматривать как русские.

«Мы все в свое время танцевали под Верку Сердючку. Но я, например, никогда не воспринимала его песни как русские. Это стеб, это суржик или — как говорят — макаронический язык», — отметила она.

Она также сравнила стиль Сердючки с персонажами украинской классики, которые говорят «языковым покручем», однако имеют положительный образ.

«Таким же языком говорит и возный Тетерваковский в «Наталке Полтавке» — «теє то, як его…». Но он является положительным персонажем, несмотря на подчеркнутую автором неграмотность, потому что, в конце концов, он отпускает Наталку к любимому Петру даже после того, как она подала Тетерваковскому рушники…», — сказала Ивановская.

Ответственность артистов

Ивановская подчеркнула, что законом исполнение русскоязычных песен украинскими артистами не запрещено. В то же время важным остается вопрос моральной ответственности артиста перед своей аудиторией.

«Для каждого из нас точка невозврата к использованию языка страны-агрессора своя», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал директора комплекса отдыха за песни Верки Сердючки.

