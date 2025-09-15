«Це стьоб, а не російська естрада» — Івановська уточнила, що Сердючка може співати свої хіти російською

«Ми всі свого часу танцювали під Вєрку Сердючку. Але я ніколи не сприймала його пісні як російські», — зазначила мовна омбудсменка Івановська.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська пояснила, що Андрію Данилку (сценічний образ Вєрка Сердючка) не заборонено виконувати свої хіти російською мовою, адже українське законодавство цього не обмежує. Про це вона зазначила у інтерв’ю «Главкому».

За її словами, стаття 15 Закону «Про культуру» забороняє публічне виконання лише тих фонограм, які створені громадянами Росії до 1991 року. Щодо українських виконавців, то закон не встановлює обмежень за мовою виконання, однак регулює спілкування артистів із публікою під час концертів.

«Це стьоб, а не російська естрада»

Коментуючи творчість Данилка, Івановська наголосила, що його пісні не варто розглядати як російські.

«Ми всі свого часу танцювали під Вєрку Сердючку. Але я, приміром, ніколи не сприймала його пісні як російські. Це стьоб, це суржик або – як кажуть – макаронічна мова»— зазначила вона.

Вона також порівняла стиль Сердючки з персонажами української класики, які говорять «мовним покручем», проте мають позитивний образ.

«Такою ж мовою говорить і возний Тетерваковський у «Наталці Полтавці» – «теє то, як його…». Але він є позитивним персонажем, попри увиразнену автором малограмотність, бо, зрештою, він відпускає Наталку до коханого Петра навіть після того, як вона подала Тетерваковському рушники…», — сказала Івановська.

Відповідальність артистів

Івановська підкреслила, що законом виконання російськомовних пісень українськими артистами не заборонене. Водночас важливим залишається питання моральної відповідальності митця перед своєю аудиторією.

«Для кожного з нас точка неповернення до використання мови країни-агресора своя», — підсумувала вона.

Раніше повідомлялося, що суд оштрафував директора відпочинкового комплексу за пісні Вєрки Сердючки.

