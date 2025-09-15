Практика судов
В Сумской области мужчина на почве ревности за 10000 долларов заказал убийство экс-сожительницы

22:18, 15 сентября 2025
Мужчина хотел нанять киллера, чтобы тот лишил жизни его бывшую возлюбленную.
Фото: sumy.gp.gov.ua
В Сумской области правоохранители предотвратили убийство 24-летней девушки, которое на почве ревности заказал ее бывший сожитель.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, 26-летний уроженец Конотопского района начал подыскивать киллера, который за 10 тысяч долларов лишил бы жизни его бывшую сожительницу. Эта информация стала известна правоохранителям, и все дальнейшие действия происходили под их контролем.

Найдя желающего выполнить «работу», мужчина передал ему фотографию «жертвы» и подробно описал ее образ жизни, чтобы облегчить выполнение задания, а также передал аванс в размере 15 тыс. грн. Остаток оговоренной суммы пообещал отдать после получения подтверждения выполненной «работы».

«При этом мужчина не возражал против самого жестокого метода расправы. Через несколько дней, получив фотографии с инсценировкой убийства, заказчик передал исполнителю 10 тысяч долларов США, после чего его задержали правоохранители», — заявили в ведомстве.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. По ходатайству следователя и прокурора решением суда 13 сентября ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

