На Сумщині чоловік на ґрунті ревнощів за 10000 доларів замовив вбивство ексспівмешканки

Чоловік хотів найняти кілера, щоб той позбавив життя його колишню співмешканку.

Фото: sumy.gp.gov.ua

На Сумщині правоохоронці попередили вбивство 24-річної дівчини, яке на ґрунті ревнощів замовив її колишній співмешканець.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, 26-річний уродженець Конотопського району почав підшукувати кілера, який би за 10 тисяч доларів позбавив життя його колишню співмешканку. Ця інформація стала відома правоохоронцям, відтак всі подальші дії відбувались під їх контролем.

Знайшовши бажаючого виконати «роботу», чоловік надав йому фотографію «жертви» та детально описав її спосіб життя, щоб полегшити виконання завдання, а також передав аванс у розмірі 15 тис. грн. Решту від обумовленої суми пообіцяв віддати після того, як отримає підтвердження виконаної роботи.

«При цьому чоловік не заперечував проти найжорстокішого методу розправи.

Через декілька днів, отримавши фотографії, на яких було зображено імітацію вбивства, замовник передав виконавцю 10 тисяч доларів США, після чого його затримали правоохоронці», - заявили у відомстві.

Зловмиснику вже повідомили про підозру. За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду 13 вересня йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

