Трамп и Зеленский могут провести встречу на следующей неделе — Рубио

Встретиться Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут в Нью-Йорке, где пройдет заседание Генассамблеи ООН.

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп, вероятно, встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает агентство AFP LBC International.

Рубио рассказал журналистам, что глава Белого дома все еще надеется содействовать заключению мирного соглашения с участием Путина.

Также госсекретарь США добавил, что на следующей неделе в Нью-Йорке соберутся лидеры на Генеральную Ассамблею ООН.

«Президент Трамп провел несколько телефонных переговоров и встреч с Зеленским, в том числе, вероятно, снова встретится с ним в Нью-Йорке на следующей неделе», — сказал Рубио.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что трехсторонняя встреча между ним, президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным состоится. При этом он заявил о «непостижимой ненависти» между Зеленским и Путиным.

