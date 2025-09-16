Трамп и Зеленский могут провести встречу на следующей неделе — Рубио

Президент США Дональд Трамп, вероятно, встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает агентство AFP LBC International.
Рубио рассказал журналистам, что глава Белого дома все еще надеется содействовать заключению мирного соглашения с участием Путина.
Также госсекретарь США добавил, что на следующей неделе в Нью-Йорке соберутся лидеры на Генеральную Ассамблею ООН.
«Президент Трамп провел несколько телефонных переговоров и встреч с Зеленским, в том числе, вероятно, снова встретится с ним в Нью-Йорке на следующей неделе», — сказал Рубио.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что трехсторонняя встреча между ним, президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным состоится. При этом он заявил о «непостижимой ненависти» между Зеленским и Путиным.
