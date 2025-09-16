Трамп і Зеленський можуть провести зустріч наступного тижня — Рубіо

Зустрітися Дональд Трамп і Володимир Зеленський можуть у Нью-Йорку, де проходитиме засідання Генасамблеї ООН.

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє агентство AFP LBC International.

Рубіо розповів журналістам, що глава Білого дому все ще сподівається посприяти укладенню мирної угоди за участю Путіна.

Також держсекретар США додав, наступного тижня в Нью-Йорку лідери збираються на Генеральну Асамблею ООН.

«Президент Трамп провів кілька телефонних переговорів та зустрічей із Зеленським, у тому числі, ймовірно, знову (ред. - зустрінеться з ним) у Нью-Йорку наступного тижня», - сказав Рубіо.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявляв, що тристороння зустріч між ним і Президентом України Володимиром Зеленським та Путіним відбудеться. При цьому він заявив про «незбагненну ненависть» між Зеленським і Путіним.

