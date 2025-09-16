Практика судов
Во всех зданиях с централизованным отоплением будут устанавливать индивидуальные тепловые пункты

17:32, 16 сентября 2025
Правительство одобрило обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов в зданиях.
Правительство поддержало законопроект, который обязывает устанавливать индивидуальные тепловые пункты (ИТП) во всех зданиях, подключенных к системам централизованного теплоснабжения.

Индивидуальный тепловой пункт — это современное автоматизированное устройство, которое устанавливается непосредственно в здании и регулирует подачу тепла и горячей воды в соответствии с потребностями конкретного объекта. ИТП принимает теплоноситель из централизованной сети и через теплообменники обеспечивает отопление и горячее водоснабжение дома. Такая система позволяет точно настраивать потребление энергии, что обеспечивает стабильное теплоснабжение, экономию ресурсов и уменьшение счетов за коммунальные услуги.

«Современные ИТП позволят людям получать более качественные услуги и меньше платить, а общинам — сделать систему теплоснабжения более устойчивой и энергоэффективной. Мы говорим о масштабном внедрении технологий, которые меняют качество жизни украинцев. Энергоэффективность должна стать неотъемлемой частью комплексного подхода к формированию инфраструктуры», — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Законопроект предусматривает, что установка ИТП станет обязательной для всех зданий с централизованным отоплением, а их обслуживание будет осуществляться теплотранспортирующими организациями. Это поможет уменьшить потери тепла, оптимизировать потребление энергии и повысить качество предоставления коммунальных услуг. Кроме того, документ совершенствует порядок формирования тарифов, включая расходы на установку ИТП в тариф на транспортировку тепловой энергии.

Для реализации инициативы будут разработаны дополнительные нормативные документы, в частности порядок установки и обслуживания ИТП, типовой договор для потребителей, а также правила определения технической возможности установки пунктов и подготовки зданий к отопительному сезону.

